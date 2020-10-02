02 Ekim 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 09:38

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin yıldız futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Peki Samsunspor'un yeni transferi Nadir Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte Nadir Çiftçi hakkında merak edilenler...

Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile prensip anlaşmasına varıldığı, yarın 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

NADİR ÇİFTÇİ KİMDİR?

Nadir Çiftçi 12 Şubat 1992, Elazığ Karakoçan doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da oynamaktadır.

28 yaşındaki Nadir Çiftçi, 1,80 boyunda ve Türkiye-Hollanda uyrukludur. Sağ ayak forvet oyuncusu olan Çiftçi, sol kanatta oynamaktadır.

Nadir Çiftçi, 15 yaşındayken Hollanda takımlarından ADO Den Haag'tan Portsmouth'a transfer oldu. Böylece 2007-2008 döneminde Premier Lig'e adım atmış oldu. Türk hücum oyuncusu Çiftçi, 2010 Haziran'da profesyonel sözleşme imzaladı.

2010-11'de etkileyici bir sezon öncesi geçiren Çiftçi; ABD turunun ardından, birinci takım ile ilk maçına yedek olarak 7 Ağustos 2010'daki Coventry City maçında çıktı. Kısa zamanda takım için bir alternatif olmayı başardı, Çiftçi ilk golünü Stevenage'ye karşı 9 Ağustos 2010'daki Carling Cup birinci tur maçında attı. Bu gol Portsmouth için hayati bir gol oldu ve 90 dakika Portsmouth'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Portsmouth'un evinde oynadığı 2010-11 sezonunun ilk maçı olan Reading karşılaşmasında gol atmayı başardı. Çiftçi, ligdeki karşılaşmalarda 107 dakika forma giydi.

Kayserispor

2011-12 sezonu öncesi Kayserispor ile sözleşme imzalayan futbolcu, futbol hayatına Süper Lig'de devam etti. 20 Eylül 2011'de Gaziantepspor karşısında ilk kez kadroya alınan futbolcu, 76. dakikada Ömer Şişmanoğlu yerine oyuna girerek ilk Süper Lig maçına çıktı. Sezon boyunca teknik direktör Şota Arveladze tarafından zaman zaman tercih edilen bir futbolcu oldu. Zaman zaman da Kayserispor A2 ile maçlara da çıktı.

NAC Breda

2012-2013 Sezonu öncesi NAC Breda ile sözleşme imzaladı. İlk haftalarda oyuna sonradan dahil edilen futbolcu, yeterli görülmeyince sezonun devamında NAC Breda'nın rezerv takımında forma giydi.

Dundee United

Çiftçi, 25 Temmuz 2013 yılında Scottish Premier League ekiplerinden Dundee United takımına transfer oldu. Kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. 28 Ağustos 2013'te Dumberton FC ile oynanan Scottish League Cup ikinci tur maçında takımı 1-0 mağlupken oyuna alındı. Oyuna girdikten altı dakika sonra Dundee United için ilk golünü kaydetti. Yarım saat içinde attığı 2 gol ve yaptığı 1 asist ile takımının maçı 3-2 kazanarak tur atlamasını sağladı. 15 Eylül 2013'te Ross County FC ile oynadıkları maçta ligdeki ilk golünü attı. Scottish Cup'ta çıktığı 4 maçta 4 gol 2 asist yaptı ve takımını finale çıkaran isimlerden oldu.

Millî takım kariyeri

Nadir Çiftçi, Hollanda genç millî takımlarında millî oldu. Ancak, daha sonra Türkiye millî futbol takımı seçti ve 17 Kasım 2010'da Hollanda ile oynanan maçın kadrosuna dahil edildi.