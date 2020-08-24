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Spor

Nadir Çiftçi'den Rizespor'a iki yıllık imza

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Nadir Çiftçi, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17
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Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Nadir Çiftçi'yi transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Yeşil mavili kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rizespor'un internet sitesinden Nadir Çiftçi'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"1992 doğumlu hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile kulübümüz arasında 2 sezonluk anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde oynayan Nadir Çiftçi daha önce İskoçya’nın Celtic Glasgow takımıyla iki lig ve iki kupa şampiyonluğu yaşadı. Nadir’in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz. Yeni sezonda Nadir 7 numaralı şanlı formamızı giyecek. Önümüzdeki günlerde başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize’de Nadir Çiftçi için imza töreni düzenlenecektir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

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