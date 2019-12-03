Nagatomo imdada yetişti

CİM-BOM’U Trabzonspor deplasmanında ipten alan isim olan Yuto Nagatomo ülkesi Japonya’da günün konusu oldu. Japon gazeteleri Nagatomu’nun gol attığı haberlerine geniş yer verdi. The Japan Times’ta yapılan değerlendirmede, “Nagatomo son dakika golü ile Galatasaray’ın imdadına yetişti ve beraberliği getiren oyuncu oldu” ifadesine yer verildi. Daill Sports’ta “Nagatomo, Trabzonspor’u son dakikada istila etti” yorumu yapıldı. Nikkansports’ta da “Son sözü Nagatomo söyledi ve Trabzon’da takımının yenilgisine izin vermedi” değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan Nagatomo bu sezon Galatasaray forması altında ilk golünü atarak skora doğrudan katkı verdi. Japon futbolcu ilk sezonunda 3 asist yaparken, geçen sezon da 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.