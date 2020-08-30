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Spor

Nagatomo, Marsilya yolunda

Galatasaray'dan ayrılan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Fransa Lig 1'de Marsilya ile anlaşmaya vardı.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 00:45
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Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Yuto Nagatomo Marsilya yolunda.

L'Equipe'nin hanerine göre Japon sol bek Yuto Nagatomo Marsilya'nın sürpriz şekilde gündemine geldi. 33 yaşındaki oyuncunun sol bek mevkiinde Jordan Amavi ile forma rekabeti içine girmesi için transfer edileceği belirtilirken Atletico Madrid'in 23 yaşındaki oyuncusu Caio Henrique ile anlaşılamaması nedeniyle bu transfer hamlesine yönelindiği belirtildi.

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.

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