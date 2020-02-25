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Spor

Nagatomo'ya yıldız futbolcudan çağrı! 'Gel bizimle oyna'

Galatasaray'da kadro dışı kalan Yuto Nagatomo'ya Brezilya'dan talip çıktı.

25 Şubat 2020 Salı09:41 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:41

Galatasaray'da sezonun 2. yarısında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Yuto Nagatomo'ya eski takım arkadaşından "transfer çağrısı" geldi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki Fredy Guarin, Inter'de birlikte oynadığı Nagatomo'ya sosyal medyadan bir mesaj yolladı ve "Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo için devre arasında Fatih Terim, "O nasıl isterse, öyle olacak. İsterse kalır, isterse gider" demiş ve Japon oyuncu kulüp bulamayınca takımda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 65 maça çıkan Nagatomo, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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