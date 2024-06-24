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Spor

Nagelsmann: İsviçre harika bir rakipti

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre mücadelesinin ardından açıklama yaptı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Nagelsmann: İsviçre harika bir rakipti
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Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'te 1-1 berabere biten İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann hak edilmiş puan aldıklarını söyleyerek, "Sonuçta hak ettiğimiz bir puan. Tabii ki kontra ataklarda risk alıyorsunuz ve gol yiyebiliyorsunuz. Geri dönmekle iyi yaptık. Beraberliği hak ettik. İsviçre harika bir rakipti, eğlenceli bir maç oldu.' dedi.

Güzel bir gol bulduklarını söyleyen Alman hoca, 'Taktiksel olarak iyi iş çıkardık. Füllkrug yine güzel bir gol attı. Bizim için çok önemli. Yedek kulübesinden getirebileceğimiz böyle bir oyuncumuz olduğu için mutluyuz. Belirleyici goller atabilecek oyuncuların yedekten oyuna girmesi önemli. İlk 11'i belirlemek için rakipleri analiz ediyoruz ve daha sonra yedek kulübesinden farklı oyuncular getirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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