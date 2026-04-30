Nagelsmann'dan Dünya Kupası kadrosu için 9 günlük erteleme: Kapı herkese açık

Almanya, Dünya Kupası için kadrosunu açıklamayı planlıyordu — ama bekledi. Çünkü sakatlar var, Bundesliga'nın son haftası var, kupa finali var ve Bayern Şampiyonlar Ligi finaline çıkarsa bir de o var. Nagelsmann 9 günlük ertelemeyle şu mesajı verdi: Henüz bitmedi, kapı açık.

KARAR VE GEREKÇESİ

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadro açıklamasını 12 Mayıs'tan 21 Mayıs'a erteledi. Ertelemenin arkasında birbiriyle bağlantılı dört neden var.

Birincisi takvim. Bundesliga'nın son haftası 16 Mayıs'ta, DFB Pokal finali ise Bayern Münih ile VfB Stuttgart arasında 23 Mayıs'ta oynanacak. Bu iki maçta Almanya kadrosuna çağrılması kuvvetle muhtemel isimler sahada olacak — son form durumlarını görmek için 12 Mayıs çok erken.

İkincisi sakatlıklar. Gnabry kesin yok; Lennart Karl ve ter Stegen için ek süre kritik. Nagelsmann, kapıyı kapamak yerine oyuncuların fitness durumunu son ana kadar izlemek istiyor.

Üçüncüsü Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih finali oynamaya hak kazanırsa — ki bu ihtimal güçlü — Alman oyuncular 30 Mayıs'a kadar kulübün hizmetinde olacak. Bu oyuncuların milli takım kampına ancak o tarihten sonra katılması mümkün. Kadro toplanması da iki gün ertelenerek 27 Mayıs'a alındı.

Dördüncüsü ise Almanya'nın turnuva hazırlıkları. Kamp başlangıcı Bavyera'nın Herzogenaurach tatil beldesi olarak belirlenmişti — Nagelsmann, Bayern ve Stuttgart oyuncularına kupa finalinin ardından yeterli dinlenme süresi tanımak istiyor.

GNABRY KESİN YOK — LENNART KARL YARIŞIYOR

Bayern forveti Serge Gnabry, sağ uyluk kasındaki yırtık nedeniyle turnuvadan kesin olarak çıktı. Genç Bayern takım arkadaşı Lennart Karl ise formunu kanıtlamak için yarışıyor.

Gnabry bu ay kendi sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlamıştı. 30 yaşındaki forvet şunları yazmıştı: "Son birkaç gün çok zordu. Dünya Kupası hayali ne yazık ki benim için bitti. Erkekleri evden destekleyeceğim."

Lennart Karl'ın durumu daha umut verici. Genç oyuncu Bayern'de bu sezon üstlenen pozisyonlarıyla Nagelsmann'ın radarına girdi. Bundesliga'nın son haftasına ve kupa finaline yetişmesi halinde kadro şansı doğabilir.

TER STEGEN MEKSİKA'DA YOKTU — ŞİMDİ?

Marc-Andre ter Stegen meselesi ayrı bir başlık. 33 yaşındaki kaleci Şubat ayındaki ağır hamstring sakatlığının ardından sezonun büyük bölümünü tedavide geçirdi. Nagelsmann Mart ayında ter Stegen'e doğrudan konuştu: "Şansın çok az. İyileşmeni hızlandırman gerekiyor."

21 Mayıs'a uzanan bu ek süre, ter Stegen'e fitness durumunu ortaya koyma fırsatı sunuyor. Nagelsmann kapıyı kapatmadı — ama açık bırakmanın da bir bedeli var: kadronun geri kalanı belirsizlikte beklemek zorunda.

Yokluğunda Oliver Baumann birinci kaleci olarak öne çıkıyor.

ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASI PROGRAMI

Almanya, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs'ta Mainz'da Finlandiya ile, 6 Haziran'da Chicago'da ABD ile hazırlık maçı oynayacak.

Dört kez dünya şampiyonu Almanya, E Grubunda Fildişi Sahili, Ekvador ve yeni katılımcı Kürasao ile karşılaşacak. İlk maç 14 Haziran'da.

BÜYÜK RESİM: HANGİ ÜLKE KADROSU NE ZAMAN AÇIKLIYOR?

Bu erteleme, Dünya Kupası kadro takviminin ne kadar karmaşıklaştığını da gözler önüne seriyor. FIFA'nın resmi takvimi şöyle: 11 Mayıs ön kadro listesi son tarihi (35-55 oyuncu), 25 Mayıs kulüplerin oyuncuları bırakma tarihi, 1 Haziran final kadro son tarihi (23-26 oyuncu).

Almanya'nın 21 Mayıs açıklaması bu çerçeveye uyuyor — ama Bayern ve Stuttgart oyuncularının Şampiyonlar Ligi ve kupa finallerinden sonra katılması, Nagelsmann'ın kadrosuyla tam hazırlığa başlamasını Haziran'ın ilk haftasına sarkıtıyor.

Brezilya ise 18 Mayıs'ta, İspanya ve Fransa Mayıs'ın son haftasında açıklayacak.

Almanya — Dünya Kupası Takvimi

ESKİ kadro açıklama tarihi: 12 Mayıs 2026

YENİ kadro açıklama tarihi: 21 Mayıs 2026

Kadro toplanması: 27 Mayıs (eski: 25 Mayıs)

Kamp yeri: Herzogenaurach, Bavyera

HAZIRLIK MAÇLARI:

31 Mayıs — Almanya vs Finlandiya (Mainz)

6 Haziran — Almanya vs ABD (Chicago)

DÜNYA KUPASI E GRUBU:

14 Haziran — Almanya vs Curaçao

20 Haziran — Almanya vs Fildişi Sahili

25 Haziran — Almanya vs Ekvador

SAKATLAR:

Serge Gnabry — uyluk yırtığı, kesin yok

Marc-André ter Stegen — arka uyluk kası, şüpheli

Lennart Karl — fitness yarışında

ERTELEME NEDENLERİ:

16 Mayıs — Bundesliga son hafta

23 Mayıs — DFB Pokal Finali (Bayern - Stuttgart)

30 Mayıs — Şampiyonlar Ligi Finali (Bayern varsa)