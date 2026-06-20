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Spor

Nagelsmann'dan Leroy Sane çıkışı: Hiçbir neden yok

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile karşılaşacak Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, açıklamalarda bulundu. Curaçao maçından sonra performansı sebebiyle eleştirilen Leroy Sane hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan genç teknik adam, 'Ben kamuoyunun etkisinde kalacak birisi değilim. Onu yedek bırakmak için bir neden göremiyorum!' dedi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Nagelsmann'dan Leroy Sane çıkışı: Hiçbir neden yok
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Nagelsmann, Leroy Sane'nin Curaçao maçında olduğu gibi Fildişi Sahili karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacağını söyledi.

Alman teknik adam, "Leroy Sane, antrenmanlarda iyi performans gösterdi. Ben kamuoyunun etkisinde kalacak birisi değilim. Onu yedek bırakmak için bir neden göremiyorum!" dedi.

Nagelsmann, "Sane özgüvenini bizden alıyor çünkü onu oynatıyoruz. Fildişi Sahili karşısında da iyi bir maç çıkaracak." sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçınca Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya, ikinci maçında bugün (Cumartesi) Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Almanya - Fildişi Sahili karşılaşması saat 23.00'te başlayacak.

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