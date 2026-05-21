  Nagelsmann'dan Leroy Sane kararıyla ilgili açıklama!
Nagelsmann'dan Leroy Sane kararıyla ilgili açıklama!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi milli takıma çağırma kararını savundu.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi milli takıma çağırmasının nedenini açıkladı.

Nagelsmann, "Sane'nin kulüp seviyesindeki istatistikleri yeterince yüksek değildi. Bizimle birlikte son dört maçta beş gol katkısı verdi. Tabii ki milli takımdaki performansını da değerlendirmem gerekiyor. Kendisi hakkında çok tartışma var. Neyin eksik olduğu giderek daha net hale geliyor." dedi.

"SANE İLK 11'İ ZORLAYACAK ROLDE OLACAKTIR"

Genç teknik adam, "Takım içinde son derece popüler – Antonio, Jona, Jamal – 15 kişi daha sayabilirim – Sane ile iyi bir bağım var. Turnuvada gerçek bir sinerji gelişebilir. Dar alanlarda oynamakta özel bir yeteneği var. Kulüp seviyesindeki belki de pek de iyi olmayan istatistikleri göz önüne alındığında, başlangıçta kendini ilk 11'i zorlayan bir rolde bulabilir." ifadelerini kullandı.

"HIZI VE TEKNİĞİ BÜYÜK ETKİ YARATABİLİR"

Nagelsmann, "Hızı ve tekniği ile derin savunmalara karşı büyük bir etki yaratabilir. Sane ile harika bir ilişkim var ve onu sınırlarına kadar zorlayabileceğime eminim, böylece Dünya Kupası'ndan sonra onunla ilgili çok daha olumlu geri bildirimler olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

