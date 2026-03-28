  • Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye ''Bir şans daha'' mesajı: Pazartesi gününü işaret etti
Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann, Leroy Sane'nin ritim eksikliği olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, pazartesi günü oynanacak Gana maçını işaret ederek 'Daha iyi performans göstermek için bir şans daha alacak.' dedi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 14:03
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Aday kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 63 dakika sahada kaldı.

Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre karşısında 4-3 kazanılan hazırlık maçının ardından Sane ile ilgili konuştu.

"BİR ŞANS DAHA ALACAK"

Alman teknik adam, "Her zaman iki gol ve üç asist beklemiyorum, önemli olan genel performans." dedi.

Leroy Sane için, "Neler yapabileceğinin ipuçlarını gösterdi ancak ritim eksikliğini de hesaba katmamız gerekiyor." diyen Nagelsmann, "Pazartesi günü daha iyi performans göstermek için bir şans daha alacak." sözlerini sarf etti.

Almanya, İsviçre'nin ardından pazartesi günü hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

