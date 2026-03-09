İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
  Spor
  Nagelsmann'dan Sane'ye milli takım mesajı
Spor

Nagelsmann'dan Sane'ye milli takım mesajı

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin milli takım için önemli bir oyuncu olabileceğini söyledi. Nagelsmann, Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcuyla aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirtti.

9 Mart 2026 Pazartesi 01:45
Nagelsmann'dan Sane'ye milli takım mesajı
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takım kadrosunda olacağının sinyalini verdi.

Alman çalıştırıcı, Leroy Sané için, "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir." dedi.

Nagelsmann ayrıca, "Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyi gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını %100 bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 31'i ilk 11 olmak üzere toplam 34 maça çıktı ve 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

