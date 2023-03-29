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Spor

Nahid Ramazan Yamak: Her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecekleri maçının biletlerinde indirime gidildiğini açıkladı.

29 Mart 2023 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Nahid Ramazan Yamak: Her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var
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Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Corendon Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi.

Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, Alanyaspor ile hayati önem taşıyan bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Bu maçta her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Yamak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Gücünü taraftarından alan Giresunspor'umuzun bu maçta her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu amaçla Alanyaspor maçında bilet fiyatlarında yüzde 20 indirime gitme kararı aldık.

Alanyaspor müsabakasında tüm taraftarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve şehrimizin tüm dinamiklerinden tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Sahada mücadele edecek oyuncularımızla omuz omuza olmaya davet ediyorum."

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