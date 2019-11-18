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Naim Süleymanoğlu için kabri başında anma töreni düzenlendi

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

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Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile ailesi ve sevenleri katıldı.
 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma etkinliğinde ayrıca, 22 Kasım'da vizyona girecek "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde efsane halterciyi canlandıran Hayat Van Eck ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer aldı.
 
 
Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.
 
Naim Süleymanoğlu'nun başarılarının saymakla bitmediğini dile getiren Taşpınar, şu ifadeleri kullandı:
 
"Üç olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu, 46 rekoru var, bunlar kolay değil. Bir insana Cep Herkülü lakabı bu kadar yakışır, bir kelimeye sığdır deseler bunu söylersin. Bulgaristan'da zulümler vardı, Türklere zulüm ediyorlardı, çok kötü günlerdi. Türklerin adını değiştiriyorlardı. Naim'in de adını değiştirdiler. Küçücük çocuk bunu hazmedemiyor. Geliş macerası, toprağı öpmesi ve bu hareketten sonra siyaseten çok kolay kolay elde edilemeyecek bir şey elde edildi. Bulgar zulmü bitti ve dünyaya duyuruldu. Çok büyük sporcuydu. Bunu takımlar büyük kitlelere yapabilir ama o tek başına yaptı. Onun için hayatı bir mucize. 50 yıllık kısa hayatına neler sığdırdı, böyle bir sporcuydu."
 
 
Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk arkadaşı İbrahim Müminoğlu ise "Naim, 35 yıllık can ciğer dostum. Kardeşim denecek kadar yakın aradaşımdır. Biz okuldan arkadaşız. Sporcu olarak tartışılmaz biri. Vatanını, milletini, bayrağını olağanüstü seven biriydi." diye konuştu. Anma töreni, konuşmaların ardından sona erdi. 

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