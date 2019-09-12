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Naim Süleymanoğlu'nun filmine durdurma kararı

Naim Süleymanoğlu’nun kızları, Türk Herkül Naim Süleymanoğlu filminin durdurulması için dava açtı. Sezin ve Esin Süleymanoğlu, “Haksız kazanç elde etmeye yönelik filmin yasaklanmasını istiyoruz” dedi.

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İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Sezin ve Esin Süleymanoğlu dilekçelerinde şu iddialara yer verdi: Geçen yıl bazı gazetelerde babamız Naim Süleymanoğlu’nun hayatının fi lm olarak çekilip bu yılın Ekim ya da Kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendik. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında fi lm sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜR

Muharrem Süleymanoğlu, fi lmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş. Film çekimleri halen devam etmektedir. Naim Süleymanoğlu’nun kızları olarak ne madalyaların fi lmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların fi lmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz.

TAZMiNAT iSTiYORUZ

NAİM’İN kızları Sezin ve Esin, fi lmde kullanılan madalyalara el konulmasını isteyerek, “Madalyaların usule aykırı şekilde fi lm çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, maddi ve manevi zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz” dediler.

(Akşam)

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