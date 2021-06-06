06 Haziran 2021 Pazar 19:13 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 19:28

Erkek Voleybol Milli Takımımız, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor. C Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, ikinci etaptaki son karşılaşmasında Çekya ile karşılaştı.

Dörtlü Final'e kalmayı daha önce garantileyen Milliler, Çekya'yı da 3-1'lik skorla geçti.

C Grubu'da oynadığı 6 maçın 6'sını da kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ay-yıldızlı ekibimiz, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

SALON: Desportivo Municipal

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto (Portekiz) , Dominik Biegajlo (İngiltere)

ÇEKYA: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Ahmet, Efe, Kaan, Mustafa, Arda)

SETLER: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

SÜRE: 98 dakika (23',22',26',27')