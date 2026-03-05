Maçta ilk isabetli şutu çeken Murillo 2. golünü attı.

29'da L.Augusto direğe nişanladı, Ersin şanslıydı.

5 maçta 4 gol atan Oh'un yerine 46'da Mustafa girdi.

Aklında derbi olan Sergen Yalçın; Rıdvan, Asllani ve Cerny'yi yedek başlattı. İlk 10 dakika takımlar birbirini tarttı. Rize bazı sinyaller veriyordu fakat 27'de Murillo'nun attığı füze havayı değiştirdi. Peşinden Augusto'nun şutu direkten oyun alanına geri döndü. Kartal kaliteyi hissetirmeye başladı. Beşiktaş kalabalık yüklenmeye başladı. İçeri koşu atan Salih, Rashica'nın pasında 38'de skoru 2-0'a getirdi. Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh, 42'de farkı 3'e taşıdı ve daha ilk yarıda Kartal liderliğini güçlü bir ifadeyle perçinledi. 2. devre Sergen Yalçın vites düşürdü. Beşiktaş oyunu yönlendirdi, tribünler eski İnönü'deki gibi coşkuluydu. 80'de Kartal Kayra attı derken son sözü Papanikolaou söyledi. Tribünler Ersin'i destekledi.