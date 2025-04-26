İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Namet Ateş, Altınordu ile ilk galibiyetini hedefliyor
Spor

Namet Ateş, Altınordu ile ilk galibiyetini hedefliyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında lider Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, Teknik Direktör Namet Ateş yönetiminde ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Namet Ateş, Altınordu ile ilk galibiyetini hedefliyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 33. hafta mücadelesinde lider Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Ligde geçen hafta aldığı beraberlikle play-off oynamayı garantileyen İzmir ekibi, Sarıyer'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ikinci maçına çıkacak olan Teknik Direktör Namet Ateş yönetiminde ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Altınordu'da sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecekken sakatlığını büyük oranda atlatan Uğur'un durumunun ise maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İzmie'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.