İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nando de Colo: Fenerbahçe'ye geri döneceğimi düşünmemiştim
Spor

Nando de Colo: Fenerbahçe'ye geri döneceğimi düşünmemiştim

Fenerbahçeli basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli kulüpten ilk ayrıldığında yeniden Fenerbahçe forması giyeceğini hiç düşünmediğini belirterek, şampiyonluk için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 01:17 - Güncelleme:
Nando de Colo: Fenerbahçe'ye geri döneceğimi düşünmemiştim
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Fenerbahçeli basketbolcu Nando de Colo, açıklamalarda bulundu.

Kendisi için harika bir an olduğunu dile getiren de Colo, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Şu an gelecek için planım yok. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Koç olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi ise biraz dinlenmek istiyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN İLK AYRILDIĞIM ZAMAN, GERİ DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Basketbolun harika hikayelerle dolu olduğunu aktaran Nando de Colo, "Fenerbahçe'den ilk ayrıldığım zaman, geri döneceğimi düşünmemiştim. İşte buraya geldim. Çok mutluyum. Fenerbahçe, harika bir kulüp. Harika taraftarlara sahipler. Onlara çok saygı duyuyorum. Ailem de İstanbul'da olmayı seviyor. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Emeklilik için doğru bir zaman. Durmam lazım ve gelecekte ne olacağını beklemem lazım. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.