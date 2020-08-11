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Spor

Nantes, Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor. Başkent ekibi 3 milyon euro bonservis talep ediyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:54 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:54
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Nantes, Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir için harekete geçti. 

Berat Özdemir merkez orta sahanın yanı sıra, on numara ve defans önü olarak da görev alabiliyor.

France Football'ın haberine göre; Genç oyuncunun kulübü ile 2022 yazına kadar sözleşmesi var ve Gençlerbirliği bu transferde 3 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Nantes, takımı da bu paraya razı olacak gibi görünüyor.

Berat Özdemir, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile çıktığı 32 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

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