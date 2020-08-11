11 Ağustos 2020 Salı 00:54 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:54

Nantes, Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir için harekete geçti.

Berat Özdemir merkez orta sahanın yanı sıra, on numara ve defans önü olarak da görev alabiliyor.

France Football'ın haberine göre; Genç oyuncunun kulübü ile 2022 yazına kadar sözleşmesi var ve Gençlerbirliği bu transferde 3 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Nantes, takımı da bu paraya razı olacak gibi görünüyor.

Berat Özdemir, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile çıktığı 32 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.