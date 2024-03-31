İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nantes, Nice deplasmanından galip çıktı
Spor

Nantes, Nice deplasmanından galip çıktı

Nantes, Ligue 1'in 27. haftasında konuk olduğu Nice takımını 2-1'lik skorla mağlup etti.

31 Mart 2024 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Nantes, Nice deplasmanından galip çıktı
ABONE OL

Ligue 1, 27. hafta karşılaşmasında Nantes deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Nantes'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthis Abline ve 76. dakikada Mustafa Muhammed, Nice'nin golünü 72. dakikada Terem Moffi kaydetti.

Nice'de Valentin Rosier karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Nantes bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Nice ise 43 puanda kaldı.

Nantes bir sonraki karşılaşmasında evinde Lyon'u konuk ederken, Nice deplasmanda Reims'e konuk olacak.

DİĞER SONUÇLAR

Fransa Ligi'nde 16.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Clermont 0-3 Toulouse

La Havre 0-2 Montpellier

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.