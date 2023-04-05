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Spor

Nantes Teknik Direktörü Kombouare, maç günü oruç tutan oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'te teknik direktör Kombouare, maç günü oruç tutan Jaouen Hadjam'ı kadro dışı bıraktı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Nantes Teknik Direktörü Kombouare, maç günü oruç tutan oyuncusunu kadro dışı bıraktı
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Fransa Ligue 1'in 29. haftasında geçtiğimiz pazar günü Reims'i ağırlayan Nantes sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Kombouare, Jaouen Hadjam'ın ramazanda orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı.

Kombouare, kariyeri boyunca bir kural koyduğunu hatırlatarak, "Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz" açıklamasında bulundu.

Kombouare, Hadjam'ı kadro dışı bırakma kararı hakkında, "Hafta boyunca oruç tutan oyuncularda bir sıkıntı yok. Gerekirse onları desteklemeye hazırım. Kolay bir zaman olmadığını biliyoruz. Ama maç günü oruç tutmamalısın." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fransız teknik adam, Nantes'in kadrosundaki diğer müslüman oyuncuların Reims karşısında oruç tutmamayı kabul ettiklerini belirtti.

DEMBA BA'DAN TEPKİ

Bu arada Senegalli eski futbolcu Demba Ba, Fransız teknik adamın kararına tepki gösterdi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı orucunun hala davranışsal olduğunu düşünen bazı insanların olması beni şaşırtıyor. Merak edenler için, bir kişinin kimliğinden bahsediyoruz. Basit bir soru: Birinden kimliğini oluşturan bir şeyi kenara bırakmasını istemek iyi bir şey mi?" ifadelerini kullandı.

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