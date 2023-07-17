Nantes, Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in bonservisini 5,5 Milyon euro ödeyerek satın alan Nantes, Berkan Kutlu'nun ardından Yunus Akgün'ü transfer gündemine aldı.

Ludovic Blas'ı 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e gönderen Nantes, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer etmek için harekete geçti.

8-10 MİLYON EURO'YA EVET DİYEBİLİRLER

Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, 8-10 milyon euro arasında gelebilecek bir teklife olumlu cevap verebilir.

RESMİ TEKLİF GELİRSE MASAYA OTURULACAK

Geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün için resmi teklif gelmesi halinde, sarı-kırmızılıların masaya oturması bekleniyor.