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Spor

Naomi Osaka 23 maç sonra Miami Açık'ta kaybetti

Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Miami Açık Tenis Turnuvası'nda son buldu.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:41
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Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.

Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, Bianca Andreescu-Sara Sorribes Tormo maçının galibiyle karşılaşacak.

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