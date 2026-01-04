İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Spor

Napoli 3 puanı 2 golle kaptı

İtalya Serie A'nın 18. hafta maçında Lazio'ya konuk olan Napoli maçı 2-0'lık skorla kazandı.

4 Ocak 2026 Pazar 17:10
Napoli 3 puanı 2 golle kaptı
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, Napoli'yi ağırladı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı Napoli 2-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani attı.

Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken 88'de Adam Marusic direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Lazio maçı 9 kişiyle tamamladı.

Napoli'de de Pasquale Mazocchi 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki puanını 37'ye yükseltirken Lazio ise 24 puanda kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

