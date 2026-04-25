Napoli, 3 puanı 4 golle aldı

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Napoli, Cremonese'yi konuk etti.
Diego Armando Marodona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 4-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Scott McTominay, 45. dakikada Rasmus Höjlund, 45+3. dakikada Kevin de Bruyne ve 52. dakikada Alisson Santos attı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 69'a yükseltti. Cremonese, 28 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Como deplasmanına gidecek. Cremonese, Lazio'yu ağırlayacak.