25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Spor

Napoli, 3 puanı 4 golle aldı

Napoli, İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Cremonese'yi Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 4-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 00:55
İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Napoli, Cremonese'yi konuk etti.

Diego Armando Marodona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 4-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Scott McTominay, 45. dakikada Rasmus Höjlund, 45+3. dakikada Kevin de Bruyne ve 52. dakikada Alisson Santos attı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 69'a yükseltti. Cremonese, 28 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Como deplasmanına gidecek. Cremonese, Lazio'yu ağırlayacak.

