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Spor

Napoli 4 golle liderliğini perçinledi

Napoli, İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Sassuolo'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

29 Ekim 2022 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Napoli 4 golle liderliğini perçinledi
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Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli, Sassuolo'yu konuk etti. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 19 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada da Hviça Kvaratshelia kaydetti. Ayrıca Sassuolo'da Armand Lauriente, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

NAPOLI DOLUDİZGİN!

Bu karşılaşmayla birlikte üst üste 8. maçını kazanan Napoli, 32 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sassuolo ise 15 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.

KIM MIN-JAE, ELJIF ELMAS, KAAN AYHAN...

Öte yandan Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min-jae, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Eljif Elmas da 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sasuuolo'da ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan yedek kulübesinde oturdu ve süre alamadı.

Gelecek hafta Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Sassuolo ise Empoli'ye konuk olacak.

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