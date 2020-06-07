07 Haziran 2020 Pazar 19:38 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 19:38

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, yaptığı açıklamada Arkadiusz Milik ile yeni sözleşme için anlaşma sağlanamazsa, Polonyalı forvetin satılacağını belirtti.

Peşinde birçok dünya devi olan stoper Kalidou Koulibaly için de konuşan Napoli Sportif Direktörü, 28 yaşındaki oyuncunun 120 milyon avrodan aşağıda bir ücret karşılığında takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Polonyalı forvet Arkadiusz Milik için Juventus, Milan ve Arsenal'in devrede olduğu bilinirken; 26 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

"SÖZLEŞME YOKSA SATILIR"

Giuntoli Milik için yaptığı açıklamada; "Arzumuz oyuncu ile yeni sözleşme imzalayabilmek ve bunun için menajerleri ile görüşüyoruz. Eğer kalmak istemiyorsa satış listesinde yerini alacak." dedi.

"KRİZDE BİLE DEĞER KAYBETMEZ"

Koulibaly için de açıklamalar yapan Sportif Direktör; "Kalidou hala bizimle uzun bir sözleşmesi olan harika bir oyuncu. Eğer satacak olursak, kulüp büyük bir miktar isteyecek. Böyle bir oyuncu bu krizde bile değerini kaybetmez. Bu yüzden ona biçtiğimiz değeri değiştirmiyoruz." dedi.