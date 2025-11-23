İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Napoli, Atalanta'yı 3-1'le geçti

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

23 Kasım 2025 Pazar 00:56
Napoli, Atalanta'yı 3-1'le geçti
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 3-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 38'de David Neres, 45. dakikada Noa Lang kaydetti. Atalanta'nın tek golü 52. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'da puanını 25 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Atalanta ise 13 puanda kaldı.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanına gidecek. Atalanta ise Fiorentina'yı konuk edecek.

