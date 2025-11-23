Napoli, Atalanta'yı 3-1'le geçti

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 3-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 38'de David Neres, 45. dakikada Noa Lang kaydetti. Atalanta'nın tek golü 52. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'da puanını 25 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Atalanta ise 13 puanda kaldı.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanına gidecek. Atalanta ise Fiorentina'yı konuk edecek.