Spor

Napoli Başkanı De Laurentiis'e şok! Victor Osimhen transferinden yargılanacak

İtalyan ekibi Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildi.

21 Kasım 2025 Cuma 00:11
Napoli Başkanı De Laurentiis'e şok! Victor Osimhen transferinden yargılanacak
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, bazı futbolcu transferleri üzerinden 2019-2021 yıllarında kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma'daki ön duruşma hakimliği, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki yargılama talebini kabul etti.

Basına konuşan De Laurentiis'in avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, ön duruşma hakimliğinin yargılamaya sevk kararı vermesinin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.

İtalyan ANSA ajansı da De Laurentiis ve Chiavelli'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Aralık 2026'da yapılacağını geçti.

De Laurentiis'in yargılanmasına yol açan mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin; Napoli'nin 2019 yılında Roma'dan aldığı Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille Kulübünden transfer ettiği Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, şubat ayındaki yargılama talebinde, söz konusu transferlerin, kulübün mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddialarına yer vermişti.

  • napoli
  • victor osimhen
  • Aurelio De Laurentiis

