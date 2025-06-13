İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4127
  • EURO
    45,6172
  • ALTIN
    4344.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli bir transferi daha duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Empoli'nin genç savunma oyuncusu Luca Marianucci'yi resmen transfer etti. Transferin yaklaşık 9 milyon euroya mal olduğu açıklandı.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Napoli bir transferi daha duyurdu
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Empoli'nin genç savunma oyuncusu Luca Marianucci'yi resmen transfer etti. Transferin yaklaşık 9 milyon euroya mal olduğu açıklandı.

Tıbbi kontrollerin bu hafta salı gününe ertelendiği ve başarılı geçtiği belirtilirken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geleneksel olarak transferi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu. De Laurentiis, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Luca!" ifadelerine yer verdi.

21 yaşındaki Marianucci, Empoli altyapısından yetişti. Bu sezon Serie A'da 18 resmi maçta görev alan genç stoper, takımının küme düşmesine engel olamadı.

Marianucci, yaz transfer döneminde Napoli'nin ikinci transferi oldu. Napoli daha önce Manchester City'den ayrılan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.