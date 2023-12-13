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Spor

Napoli, Braga'yı rahat geçti

Şampiyonlar Ligi C Grubunda Napoli ile Braga karşılaştı. İtalyan ekibi karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı ve grupta 2. olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
Napoli, Braga'yı rahat geçti
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İtalyan ekibi Napoli ile Portekiz temsilcisi Braga karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Napoli oldu.

Napoli'da Braga'da forma giyen Serdar Saatçı'nın 9. dakikadaki tersvuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti. Maçın 33. dakikasında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü atan Victor Osimhen, durumu 2-0 yaptı.

Napoli'de Eljif Elmas, 60. dakikada Matteo Politano'nun yerine oyuna dahil oldu. Braga'da Serdar Saatçı ve Bruma maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.

Puanını 10'a yükselten Napoli, Real Madrid'in arkasında ikinci oldu ve gruptan çıkmayı başardı.

4 puanda kalan Braga, bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

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