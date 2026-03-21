21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Spor

Napoli, Cagliari'yi tek golle devirdi

Napoli, Serie A'nın 30. haftasında karşılaştığı Cagliari'yi Scott McTominay'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy 65'te oyuna dahil oldu.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 00:07
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Napoli ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 2'de Scott McTominay attı.

Cagliari'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 62 yaptı. Cagliari, 30 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Milan'ı konuk edecek. Cagliari, Sassuolo deplasmanına gidecek.

