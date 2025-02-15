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Spor

Napoli deplasmanda 1 puana razı oldu

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile Antonio Conte'nin yönetimindeki lider Napoli 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Napoli deplasmanda 1 puana razı oldu
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İtalya Serie A'nın 25. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile Antonio Conte'nin yönetimindeki lider Napoli 2-2 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Napoli'nin gollerini 6. dakikada Gustav Isaksen ve 87. dakikada Boulaye Dia kaydetti.

Konuk Napoli'nin gollerini ise 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 64. dakikada Adam Marusic kendi kalesine gönderdi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. beraberliğini alan Napoli 56 puana ulaşırken, yenilmezlik serisi 3 maça yükselen Lazio ise 46 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Venezia'ya konuk olurken, Napoli deplasmanda Como'ya konuk olacak.

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