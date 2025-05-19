Napoli deplasmanda 2 puan bıraktı

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, deplasmanda Parma ile karşılaştı.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 79 puana ulaşan Napoli, en yakın rakibi Inter'in Lazio ile 2-2 berabere kalıp puan kaybettiği haftada puan farkını açma şansını değerlendiremedi.

HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI

Serie A'da son haftaya girilirken lider Napoli 79; Inter ise 78 puana ulaştı. 33 puanda kalan Parma ise 16. sırada konumlandı.

Serie A'da sezonun son haftasında Napoli, Cagliari'yi konuk edecek. Inter ise deplasmanda Como ile karşılaşacak. Parma ise son haftada Atalanta deplasmanına gidecek.