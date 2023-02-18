Napoli deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Serie A'nın 23. haftasında Sassuolo ile Napoli karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Luciano Spalletti'nin ekibi, 12. dakikada K. Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan Napoli, 33. dakikada V. Osimhen'in bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı.

Soyunma odasına önde giden Napoli ikinci yarıda ise 90+4'de Simeone ile bulduğu gol VAR'da kontrol edilerek ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçta başka gol sesi çıkmazken Napoli, Sassuolo deplasmanında 2-0 galip gelmeyi başardı.

Lider Napoli, Serie A'da galibiyet serisini 7 maça çıkarırken son 3 maçta ise kalesinde gol görmedi. İkinci sıradaki Inter ile puan farkını da 1 maç fazlasıyla 18 puan çıkardı.