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Spor

Napoli, diz çökerek ırkçılığı protesto etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin oyuncuları, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus'a yapıldığı iddia edilen ırkçılığı protesto için Atalanta maçı öncesinde seremonide diz çökme eylemi yaptı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
Napoli, diz çökerek ırkçılığı protesto etti
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Napoli'nin bugün Diego Armando Maradona Stadı'nda Atalanta'yı ağırladığı ve 3-0 yenildiği karşılaşma önündeki seremoni, ilginç bir protestoya sahne oldu.

Seremoni sırasında Napolili oyuncular hep birlikte, ABD'deki spor müsabakalarında ırkçılık karşıtı sembol bir eylem olan; tek dizlerinin üzerine çökmeyi, takım arkadaşları Juan Jesus için yaptı. Napolili oyuncular, Jesus'a ligde Inter ile oynadıkları bir önceki müsabaka sırasında Interli Francesco Acerbi tarafından yapıldığı iddia edilen ırkçılığı diz çökerek protesto etti.

Napoli taraftarları da Juan Jesus'a ırkçı ifadeler sarf ettiği ileri sürülen ve federasyona bağlı spor hakiminin kanıt yetersizliğinden ceza vermediği Acerbi aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, tribünlerde de "Irkçılığa hayır" yazılı pankartlar yer aldı.

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