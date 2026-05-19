Napoli, Eljif Elmas hakkındaki kararını verdi

Napoli, Leipzig'ten kiraladığı eski oyuncusu Eljif Elmas ile ilgili kararını verdi.

Tuttomercato'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 17 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Eljif Elmas, Napoli'nin opsiyonunu kullanmaması durumunda bonservisinin bulunduğu Leipzig'e geri dönecek.

İtalyan basınındaki habere göre, Eljif Elmas'ın, Leipzig'e geri dönmesi sonrası Almanya'da uzun süre kalması olası görünmüyor.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİP

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Sunderland'in, Makedon orta saha oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Aston Villa'nın, Eljif Elmas'ın durumu hakkında bilgi aldığı ve sezon sonunda transfer için daha somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

Napoli'de bu sezon 43 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisinin bulunduğu Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas'ın, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.