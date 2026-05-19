İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5728
  • EURO
    52,9999
  • ALTIN
    6653.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli, Eljif Elmas hakkındaki kararını verdi
Spor

Napoli, Eljif Elmas hakkındaki kararını verdi

Tuttomercato'ta yer alan habere göre; Napoli 26 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusunun 17 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 15:09 - Güncelleme:
Napoli, Eljif Elmas hakkındaki kararını verdi
ABONE OL

Napoli, Leipzig'ten kiraladığı eski oyuncusu Eljif Elmas ile ilgili kararını verdi.

Tuttomercato'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 17 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Eljif Elmas, Napoli'nin opsiyonunu kullanmaması durumunda bonservisinin bulunduğu Leipzig'e geri dönecek.

İtalyan basınındaki habere göre, Eljif Elmas'ın, Leipzig'e geri dönmesi sonrası Almanya'da uzun süre kalması olası görünmüyor.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİP

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Sunderland'in, Makedon orta saha oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Aston Villa'nın, Eljif Elmas'ın durumu hakkında bilgi aldığı ve sezon sonunda transfer için daha somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

Napoli'de bu sezon 43 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisinin bulunduğu Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas'ın, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.