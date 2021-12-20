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Spor

Napoli, Eljif Elmas'ın golüyle Milan'ı yıktı

Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup ederek 39 puana yükseldi. Napoli'nin galibiyet golünü Eljif Elmas kaydetti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:51
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İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Milan, evinde Napoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı Napoli 1-0 kazanarak 3 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Maçın 5. dakikasında Eljif Elmas'ın golüyle öne geçen Napoli, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da ataklarını sıklaştırarak gol bulmaya çalıştı. Dakikalar 90'ı geçtikten sonra Milan'ın Kessie ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve bu pozisyon İtalya'da gündem oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, zorlu Milan deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Napoli, 39 puana yükseldi ve averajla Milan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Milan ise 39 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada tamamladı.

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