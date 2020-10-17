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Spor

Napoli evinde Atalanta'yı dağıttı

İtalya Serie A'da Napoli evinde konuk ettiği Atalanta'yı 4-1'lik flaş skorla geçti.

17 Ekim 2020 Cumartesi 18:42 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:42
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İtalya Serie A'da iki formda ekibin karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi Napoli oldu. Gattuso yönetimindeki Napoli, ilk yarıyı 4-0 önde kapatırken, Gasperini önderliğinde oynadığı güzel futbol ve aldığı sonuçlarla övgü toplayan Atalanta'yı adeta dağıttı. Sam Lammers'in 69. dakikada attığı gol, konuk Atalanta için sadece skoru değiştirmeye yetti: 4-1.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Lozano (2), Politano ve Osimhen attı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle güzel gidişatını sürdürdü, Atalanta ise ligdeki ilk kaybını yaşadı.

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