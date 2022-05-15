İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2022 Pazar / 14 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
Spor

Napoli evinde Genoa'yı 3 golle geçti

Napoli, İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Genoa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 76'ya yükseltti.

15 Mayıs 2022 Pazar 18:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Serie A'nın 37. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli, evinde Alexander Blessin'in çalıştırdığı Genoa'yı ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0 kazanırken goller; 32'de Victor Osimhen, 66'da penaltıdan Lorenzo Insigne ve 81'de Stanislav Lobotka'dan geldi.

Sezon sonunda 10 sezondur formasını giydiği Napoli'den ayrılıp MLS ekiplerinden Toronto'ya transfer olacak olan İtalyan oyuncu Lorenzo Insigne, son kez Napoli taraftarlarının önünde sahaya çıktı ve 66. dakikada ağları sarsmayı bildi. Lorenzo Insigne'ye maç sonunda Napoli tarafından bir kupa takdim edildi.

Bu sonuçla beraber Napoli puanını 76'ya yükseltirken, Genoa 28 puanda kalıp 19. sıradan kurtulamadı.

Ligin son haftasında Napoli deplasmanda Spezia ile oynarken Genoa kendi evinde Bologna ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.