İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli, Fiorentina karşısında hata yapmadı
Spor

Napoli, Fiorentina karşısında hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Napoli puanını 46'ya yükseltirken, Fiorentina ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Napoli, Fiorentina karşısında hata yapmadı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Antonio Vergara ve 49. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

Fiorentina'nın tek golü 57. dakikada Manor Salomon'dan geldi.

Juventus yenilgisinin yarasını saran Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fiorentina, 17 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Fiorentina ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.