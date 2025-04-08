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Spor

Napoli fırsat tepti

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 00:48 - Güncelleme:
Napoli fırsat tepti
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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golünü 18. dakikada Andre Zambo Anguissa kaydetti.

Bologna'ya beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı (fark 3 puan) ve 65 puanla 2. sırada yer aldı.

5 maçlık galibiyet serisi son bulan Bologna ise 57 puanla 4. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

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