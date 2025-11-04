İSTANBUL 21°C / 15°C
  Napoli-Frankfurt maçında gol sesi çıkmadı
Napoli-Frankfurt maçında gol sesi çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

4 Kasım 2025 Salı 22:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4 puana yükseldi.

Napoli, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

