İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli geriden gelip kazandı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Antonio Conte'nin ekibi lider Napoli, evinde Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 2-1 mağlup etti. Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 65. dakikada oyundan alındı.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Napoli geriden gelip kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Antonio Conte'nin ekibi lider Napoli, evinde Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçtın ilk golünü Juventus'un yeni transferi Randal Kolo Muani, 43. dakikada kaydetti.

Ev sahibi Napoli'nin gollerini ise 57. dakikada Zambo Anguissa ve 69. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 65. dakikada oyundan alındı.

Ligde daha önce oynadığı 21 maçta 8 galibiyet 13 beraberlik alan Juventus, Napoli'ye mağlup olarak namağlup ünvanını kaybetti ve 37 puanda kaldı.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Napoli ise 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Juventus sahasında Empoli'yi evinde ağırlayacak.

  • SerieA
  • NapoliVsJuventus
  • KenanYildiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.