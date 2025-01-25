Napoli geriden gelip kazandı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Antonio Conte'nin ekibi lider Napoli, evinde Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçtın ilk golünü Juventus'un yeni transferi Randal Kolo Muani, 43. dakikada kaydetti.

Ev sahibi Napoli'nin gollerini ise 57. dakikada Zambo Anguissa ve 69. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 65. dakikada oyundan alındı.

Ligde daha önce oynadığı 21 maçta 8 galibiyet 13 beraberlik alan Juventus, Napoli'ye mağlup olarak namağlup ünvanını kaybetti ve 37 puanda kaldı.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Napoli ise 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Juventus sahasında Empoli'yi evinde ağırlayacak.