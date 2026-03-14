Spor

Napoli geriden gelip kazandı

Napoli, Serie A'nın 29. haftasında sahasında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti Höjlund ve Politano'nun golleri getirdi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 23:58
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, Lecce'yi konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Lecce'nin golünü mücadelenin henüz 3. dakikasında Jamil Siebert kaydeetti.

İlk yarı, Lecce'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Rasmus Höjlund ve 67. dakikada Matteo Politano kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını kazanan Napoli, puanını 59'a yükseltti ve 3. sırada konumlandı. 27 puanda kalan Lecce ise 16. sırada kendine yer buldu.

Ligde bir sonraki maçta Napoli, Cagliari'ye konuk olacak. Lecce ise deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

