İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli ile Parma yenişemedi

Napoli, İtalya Serie A'nın 32. haftasında Parma ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla beraber mavi-beyazlı ekip puanını 66'ya yükseltti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 18:00
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Napoli, Parma'ya konuk oldu.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Parma, mücadelenin 1. dakikasında Espeto ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Napoli'ye beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Antonio Conte'nin ekibi Napoli Serie A'da yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Carlos Cuesta yönetimindeki Parma'nın ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 66'ya yükseltti. Parma ise puanını 36 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Lazio'yu ağırlayacak. Parma, Udinese deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.