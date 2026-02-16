İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

Napoli ile Roma puanları paylaştı

Napoli ile Roma 2-2 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı. Zeki Çelik mücadelede 90 dakika forma giydi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 00:54
ABONE OL

İtalya Serie A 25. hafta maçında Napoli ile Roma 2-2 berabere kaldı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Napoli'nin gollerini 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Alisson Santos attı. Roma'nın golleri ise 7 ve 71. (P) dakikalarda Donyell Malen'den geldi.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 50 puan, Roma ise 47 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Napoli, Atalanta'ya konuk olacak. Roma ise Cremonese'yi ağırlayacak.

