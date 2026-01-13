Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi Süper Kupa maçına yetiştirip zafere ulaşan Fenerbahçe, takviyeleri hızlıca bitirip 2'nci yarıya hazır girmek istiyor. Sağ kanatta Musaba ve Nene'yi kullanacak olan Sarı-Lacivertliler, solda Kerem Aktürkoğlu ile Oğuz Aydın'ın performansından memnun değil. Teknik Direktör Domenico Tedesco, direkt 9 numara yerine çok yönlü, skorer bir kanat oyuncusu alınmasının doğru olacağını ifade etmişti. Sarı-lacivertli yönetim de bu doğrultuda piyasası uygun gözüken Noa Lang'ı gözüne kestirdi.

25 MİLYON EUROYA ALDILAR

7 ay önce 25 milyon euro bedelle PSV'den Napoli'nin yolunu tutan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Serie A'da çıktığı 16 maçta 570 dakika süre buldu ve 1 gol, 2 asist üretti. Çizme ekibi, uyum sağlayamayan futbolcuyu zarar etmeden göndermeyi düşünüyor. İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Noa Lang'ı kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Piyasası 25 milyon euro olarak gözüken Lang'ın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYOR

PSV'de gösterdiği performansla 2024'te tekrar Hollanda Milli Takımı'na yükselen Lang, yeni kulübünde düşük performans vermesine rağmen son 12 maçın 10'unda kadroya dahil oldu. Genellikle sonradan oyuna girdi. Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Lang, kendisini gösterebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. Napoli'nin ve oyuncunun tavrı düşünüldüğünde Fenerbahçe bu transferi kiralık ya da 15 milyon civarında bir paraya bitirebilir. Aslan'ın el yükseltip yükseltmeyeceği ise merak konusu.