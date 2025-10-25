İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Napoli, Inter'i devirdi ve ligin yeni lideri oldu

İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli sahasında Inter'i ağırladı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve ligin yeni lideri oldu.

25 Ekim 2025 Cumartesi 22:24
Napoli, Inter'i devirdi ve ligin yeni lideri oldu
İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli sahasında Inter'i ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Kevin De Bruyne, Scott McTominay ve Zambo Anguissa kaydetti. Inter'in tek golünü 73 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı. Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne sakatlığı sebebiyle 37. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Napoli liderliğe yükselirken, 4 maç sonra kaybeden Inter ise 15 puanda kaldı.

