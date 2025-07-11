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Spor

Napoli kararını verdi! Galatasaray'a üzücü haber

Napoli, Galatasaray'dan Victor Osimhen için banka teminatı istemişti. Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekibine banka teminatı ile birlikte 70 milyon euroluk teklif yapmıştı. İtalyan ekibi bu teklifi de geri çevirdi.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Napoli kararını verdi! Galatasaray'a üzücü haber
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılıların, Napoli'ye yaptığı yeni teklif açıklandı.

Galatasaray'ın Napoli'ye banka garantili yeni bir teklif yaptığı ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Osimhen için 70 milyon euroluk banka teminatlı teklifle masaya oturdu. Artık İtalyan ekibinin transfer için son kararı bekleniyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın Victor Osimhen için bugün Napoli'ye sunduğu yeni resmi teklif reddedildi. Galatasaray, ödemeye dair banka teminat belgeleriyle birlikte 70 milyon Euro'luk bir teklif iletti, ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, 75 milyon Euro'nun garanti edilmesini istiyor ve teklifi bu nedenle geri çevirdi.

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